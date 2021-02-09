В Коми прививку от COVID-19 сделали 5,6 тысячи человек
Сыктывкар, 9 февраля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Коми прививку от коронавируса сделали уже 5619 человек, большинство из них — жители республиканской столицы.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сертификат о прививках
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Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Коми, в Сыктывкаре привились почти три тысячи человек, в Усинске — 600, в Воркуте — 575, в Ухте — 570.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Коми планируют привить более 60 тысяч человек.