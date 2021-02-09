Варшава, 9 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Экс-президент Польши (1990−1995) Лех Валенса составил «список вероломных лжецов в польской политике». Он был опубликован на странице в Facebook бывшего президента.

Piotr Drabik Лех Валенса

«Борьба с советским коммунизмом была очень сложной. Никто не верил, что мы её выиграем. Сегодня я призываю вас бороться за свободу слова, а для этого необходимо бороться с теми, кто мешает её развитию. Мое первое предложение — составить список этих вероломных лжецов», — говорится в сообщении.

Далее экс-политик приводит фамилии польских политиков и общественных деятелей, среди которых оказался действующий президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, а также вице-премьер и председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Помимо них, в список «вероломных лжецов» также вошел министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, католический священник Тадеуш Рыдзык, министр обороны республики Антони Мацеревич и лидер правой партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.