Вашингтон, 9 февраля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2021—2022 годах. Об этом сообщает управление энергетической информации министерства (EIA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Прогноз цены на 2021 год повышен с прежних $52,7 до $53,2 за баррель, на 2022 год — с $53,44 до $55,19 за баррель.

Также ведомство повысило прогноз по средней цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2021 год с $49,7 до $50,21 за баррель, на 2022 год — с $49,81 до $51,56 за баррель.

Напомним, ранее Минэнерго США понизило свой прогноз по среднему уровню добычи нефти в стране в 2021 году.