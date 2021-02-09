Турция пообещала к 2023 году отправить ракету на Луну
Анкара, 9 февраля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Ракета будет отправлена на Луну к 2023 году в рамках Национальной космической программы Турции, сообщает 9 февраля Anadolu.
С таким заявлением выступил на церемонии презентации программы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «Турция открывает дверь в космическое путешествие своей цивилизации».
Кроме того, Турция намерена отправить в космос своего космонавта. С помощью достижений в сфере развития космоса Анкара рассчитывает «выйти в высшую лигу глобальной космической гонки».
Он отметил также, что уже завершился процесс интеграции первого турецкого спутника дистанционного зондирования Земли Imece. Сейчас продолжаются испытания аппарата.
Также, сказал турецкий президент, продолжается разработка спутника GÖKTÜRK-3, способного при любых погодных условиях получать изображения с высоким разрешением.
По словам Эрдогана, республика выделила 2,1 млрд лир на 56 проектов за последние 18 лет. Все эти разработки связаны с космосом, в том числе с космическим оборудованием и с системами запуска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января турецкие власти заявили, что телекоммуникационный спутник пятого поколения Türksat 5В будет выведен на орбиту в середине текущего года.