Вашингтон, 9 февраля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Министерство энергетики США понизило свой прогноз по среднему уровню добычи нефти в стране в 2021 году на 80 тысяч баррелей — с прежних 11,10 млн до 11,02 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило 9 февраля управление энергетической информации министерства (EIA).

Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

Прогноз по добыче на 2022 год, напротив, повышен на 40 тысяч баррелей — с 11,49 млн до 11,53 миллиона баррелей в сутки.

В комментарии ведомства отмечается, что несмотря на рост темпов бурения в США за последние месяцы, число действующих буровых установок остаётся ниже прошлогоднего уровня. При этом в EIA ожидают, что добыча из новых скважин будет компенсирована снижением добычи из действующих в I полугодии 2021 года.

Напомним, средний уровень добычи нефти в Соединённых Штатах в 2020 году составил 11,29 млн баррелей в сутки.