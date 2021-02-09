«Жёлтый» уровень опасности в Московском регионе продлён до 11 февраля
Москва, 9 февраля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, объявленный из-за гололедицы, продлён до четверга, 11 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Как уточняется, теперь предупреждение действует до 12:00 мск 10 февраля.
Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили о морозе и метелях в Москве. Ожидается, что к середине недели столбики термометров могут опуститься до — 27 °C, при этом прогнозируется ветер скоростью до 17 метров в секунду.