Москва, 9 февраля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день официально зарегистрировано 2,5 миллиона безработных, что на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщили 9 февраля в пресс-службе Минтруда.

Дарья Драй ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача в текущем году восстановить рынок труда до показателей 2019 года. «Решение этой задачи предполагает трудоустройство ещё миллиона граждан», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

Как отметили в Минтруда, за период с августа 2020 года, когда наблюдались самые серьёзные проблемы с занятостью, численность безработных уже снизилась на 400 тысяч человек.

Помимо субсидирования занятости, в качестве одной из ключевых мер по исправлению ситуации рассматривается обучение безработных граждан. Согласно статистике, более 60% официально безработных составляют граждане без профессионального образования, пояснили в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, в январе Владимир Путин поставил правительству задачу в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Максимума в 6,4% от экономически активного населения безработица достигала в августе, а с октября показатель начал постепенно снижаться.

Глава государства призвал «сохранить и усилить эту тенденцию», отметив, что несмотря не улучшение, безработица пока остаётся примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году.