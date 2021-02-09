Донецк, 9 февраля, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Студенты Донбасса записали видеообращение к сверстникам из России, призывая их беречь страну и не поддаваться на провокации. Обращение опубликовано на сайте YouTube.

Скриншот видео пользователя YouTube канала @Media Holding

Актив Студенческой лиги ДНР обратился от лица всей молодёжи Донбасса к студенческой молодёжи России.

«Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России и хотим предостеречь вас и рассказать вам, что вас может ожидать», — говорится в обращении.

Последствиями «оранжевой революции» 2004 года и так называемой революции достоинства (евромайдан — конец 2013 г. — начало 2014 г.) стало утверждение у власти в Киеве пособников нацизма и война.

Донецкие студенты напомнили, что война в Донбассе идёт уже семь лет. Итогом майдана стал раскол страны: одни купились на сказки о «европейском образе жизни», другие — это те, кто хотел остаться дома, с Россией. И теперь многие из тех, кто стоял на майдане, чтобы «быть в тренде», прячутся от военкоматов: они боятся идти на фронт и говорят, что «не этого хотели».

«Мы обращаемся к вам с призывом: не дайте себя обмануть. Те люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну. Возможно, вам кажется, что вы стоите на пороге чего-то нового, но это не так, — говорится в обращении. — Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны».