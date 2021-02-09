Владимир, 9 февраля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Во Владимире состоится суд над 58-летним главным специалистом отдела опеки и попечительства управления образования городской администрации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по статье «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Чиновник был наделен полномочиями снимать денежных средства со счетов сирот по их заявлениям. По версии следствия, 26 марта 2020 года он обманом по заявлению 17-летнего сироты снял с его счёта 30 тысяч рублей, но отдал подростку только 15 тысяч рублей. Остальные деньги сотрудник мэрии присвоил себе.

Аналогичным образом 2 марта 2020 года он снял со счета другого ребёнка 40 тысяч рублей и из них присвоил себе 35 тысяч рублей, отдав сироте только пять тысяч. Всего по этой схеме с октября 2018 года по июнь 2020 года мужчина похитил более 400 тысяч рублей у семи несовершеннолетних.

Фигурант дела был заключён под стражу. Расследование окончено, дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Владимира.