Бишкек, 9 февраля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Президенту Киргизии Садыру Жапарову подарили раритетный автомобиль, принадлежавший первому секретарю ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакуну Усубалиеву. Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @sadyr_japarov

Служебную машину, на которой Усубалиев ездил в 70-е годы прошлого столетия, новому главе государства передал житель Кочкорского района Нарынской области.

По словам Жапарова, он решил отдать этот автомобиль в музей, поскольку «нельзя прятать машину, который связан с именем человека, который сделал столь большой вклад в развитие страны».