Киев, 9 февраля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Реформы в военной сфере необходимо продолжать Украине, чтобы её взяли в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 9 февраля на пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Kmu.gov.ua Визит Йенса Столтенберга в Киев

Отметив, что для Украины «дверь в НАТО остаётся открытой», и что принятое в 2008 году решение альянса на эту тему остаётся в силе, Столтенберг пояснил:

«Сейчас фокус должен быть на реализации реформ. Нужно продолжить реформы, чтобы обеспечить демократический и политический контроль, институты и вооружённые силы».

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Напомним, украинские власти закрепили в конституции курс на вступление страны в НАТО, в ВСУ идёт реформа по приведению под стандарты альянса. Тем не менее Украину в НАТО так и не приняли.