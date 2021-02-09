Москва, 9 февраля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 9 февраля, достигли 8 из 10 баллов на фоне ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«На дорогах 8 баллов. Снег и гололёд стали причиной затруднений на дорогах», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась на Садовом и Третьем траноспортном кольцах, на Ярославском шоссе перед Северянинским путепроводом по направлению к области, а также на внутренней стороне МКАД на участках в районе Осташковского шоссе и от 35-го километра до Бесединского шоссе.

Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах столицы должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до двух баллов.