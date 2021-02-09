Владимир, 9 февраля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Бывший главный врач Владимирской областной клинической больницы Любовь Быкова признана виновной в получении взяток в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Vladokb.ru Любовь Быкова

С августа 2018 года по октябрь 2019 года главврач ОКБ помогла одной коммерческой фирме победить в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа конкретного производителя стоимостью более 72 миллионов рублей. Закупка производилась в рамках национального проекта «Здравоохранение». За устранение потенциальных конкурентов и создание благоприятных условий, которое выразилось в покупке томографа по завышенной стоимости, главврач получила от фирмы взятки в размере 950 тысяч рублей.

Экспертиза установила, что рыночная стоимость компьютерного томографа других производителей с такими же характеристиками на четыре миллиона рублей ниже. Во столько же оценило следствие вред, который Быкова причинила бюджету области.

В июле 2019 года она от тех же представителей коммерческой фирмы получила ещё 500 тысяч рублей — за это она обеспечила коммерсантам победу в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.

Суд назначил Быковой наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двух миллионов рублей, а также на три года запретил занимать определённые должности.