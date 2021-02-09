Киев, 9 февраля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Необходимость проведения учений НАТО в Одессе объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля пресс-конференции.

Столтенберг

«НАТО усилила присутствие в регионе Чёрного моря, потому что мы признаём его стратегическую важность для всех союзников и партнёров».