Луганск, 9 февраля, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, несмотря на обращение ЛНР, не зафиксировала последствий обстрела, который накануне, 8 февраля, осуществили ВСУ в Золотом-5, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Донбассе

Комментируя обстрел школы в ЛНР и обращение по этому поводу в СММ ОБСЕ, представитель ЛНР сказал:

«К сожалению, международных наблюдателей не заинтересовало данное военное преступление, и патруль ОБСЕ на место обстрела так и не прибыл».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание школы в Золотом-5 получило повреждения в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны ВСУ в ночь на 8 февраля.