Вашингтон, 9 февраля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. По мнению американских исследователей, алгоритм машинного обучения через некоторое время сможет дать бизнесу и государству мощный и экономичный инструмент для защиты от атак на уязвимые компьютерные сети и кибер-инфраструктуру, которые часто называют атаками нулевого дня. Но этот день наступит не завтра.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Об этом сообщает американский информационный портал Iinsurance Journal 8 февраля 2021 года.

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Эти атаки нулевого дня умеют быстро обходить традиционные средства защиты, что приводит к ущербу компаний в миллиарды долларов и требует нескольких недель по исправлению ошибок вручную, а также наладки информационных систем после вторжения. Как выяснили американские исследователи, в среднем исправление последствий атаки может занять до 15 дней.

Для решения этой проблемы команда исследователей из штата Пенсильвания создала автоматическую адаптивную систему киберзащиты от атак с использованием технологии машинного обучения, основанного на методе, известном как обучение с подкреплением.

Со слов Мингхуй Чжу, доцента электротехники и компьютерных наук Института вычислительной техники, команда разработала управляемый метод обнаружения и реагирования на кибератаки и назвала его защитой движущихся целей (ЗДЦ).

« Эти адаптивные ручные методы защиты целей могут динамически и проактивно перенастраивать уже имеющиеся средства защиты, что может увеличить неопределенность окон уязвимости и вызвать сложность для вторжения злоумышленников , — сказал Чжу. — Однако существующие методы ЗДЦ имеют пару ограничений. Во-первых, ручной выбор может занять очень много времени. Во-вторых, выбранные вручную конфигурации могут быть не самым рентабельным методом решения этой проблемы ».

Исследователи считают, что решения, нахождение которых занимает несколько дней, могут израсходовать значительные средства и ресурсы организации.

Чжу сказал, что атаки нулевого дня являются одной из самых опасных угроз для компьютерных систем и могут нанести серьезный и длительный ущерб. Например, атака программы-вымогателя WannaCry, произошедшая в мае 2017 года, была нацелена на более чем 200 тысяч компьютеров с операционной системой Windows в 150 странах и нанесла ущерб на сумму от 4 до 8 миллиардов долларов.

Пэн Люй, доктор медицинских наук, профессор Колледжа информационных наук и технологий говорит о том, что подход команды учёных основан на машинном обучении с подкреплением, которое является способом, с помощью которого лицо, принимающее решения, может научить алгоритм делать правильный выбор.

« Лицо, принимающее решения, непрерывно взаимодействует и с искусственным интеллектом, и со своей средой, передавая ИИ знания, которые ему частично неизвестны , — сказал Люй. — Т аким образом, обучение с подкреплением особенно хорошо подходит для защиты от атак нулевого дня, когда критическая информация — цели атак и расположение уязвимостей — недоступна ».

Исследователи протестировали свой алгоритм обучения с подкреплением на сети из 10 машин. Они решили, что, хотя сеть из 10 компьютеров может показаться не очень большой, на самом деле она более чем достаточно устойчива для теста. Тестирование прошли также веб-сервер и почтовый сервер, сервер шлюза, сервер SQL, сервер DNS и сервер администратора. Был установлен брандмауэр для предотвращения доступа к внутренним хостам, и была выбрана уязвимость, которая могла бы привести к множеству сценариев атаки.

Исследователи признают, что их подход требует дальнейшего совершенствования. Например, их алгоритм основан на обучении с подкреплением, которое требует большого количества данных или большого количества итераций для получения относительно хорошей защиты. В будущем они хотели бы внедрить подходы на основе моделей для ускорения процесса обучения.

Чжу и Люй также работали с Чжишен Ху, бывшим доцентом кафедры электротехники и информатики, а теперь старшим научным сотрудником службы безопасности Baidu Security в Кремниевой долине, с Цзюнь Сюй, доцентом Технологического института Стивенса, и с Пинг Чен, научным сотрудником, получившим докторскую степень в области информационных наук и технологий, а ныне штатным архитектором безопасности в American Technologies.

Работа команды исследователей была поддержана премией Междисциплинарной университетской исследовательской инициативы (MURI) Министерства обороны США.