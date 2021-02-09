Премьер-министр Украины рассказал о будущих учениях НАТО в Одессе
Киев, 9 февраля, 2021, 19:22 — ИА Регнум. О готовящихся учениях НАТО в Одессе сообщил 9 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции с главой альянса Йенсом Столтенбергом.
Kmu.gov.ua
Денис Шмыгаль и Йенс Столтенберг
«Сегодня (9 февраля — прим. ИА REGNUM) мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 г.».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль после встречи со Столтенбергом анонсировал свою поездку в штаб-квартиру НАТО, чтобы обсудить там «вступление Украины» в альянс.