Йошкар-Ола, 9 февраля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Строительство объездной дороги в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле завершится в 2022 году, а не в 2023-м, как это ранее планировалось. Соответствующее решение было принято на встрече вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Марий Эл Александра Евстифеева, сообщили в пресс-служба регионального правительства.

Mari-el.gov.ru Встреча Марата Хуснуллина и Александра Евстифеева

По словам главы минтранса республики Александра Герасименко, проект строительства разбит на два этапа, ввод в эксплуатацию I этапа строительства магистральной улицы должен состояться в 2022 году.

Также он уточнил, что в связи со сдвигом графика строительства в этом году на объекте будет освоено 1 млрд рублей, в 2020-м — 760 млн рублей. Необходимые конкурсные процедуры начнутся в ближайшее время.

Генеральный директор АО «Марийскавтодор» Евгений Козырев подтвердил, что компания-подрядчик готова начать работы с опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство объездной стартовало в 2020 году.

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В прошлом году объем финансирования мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил 2,773 млрд рублей, из них 978 млн рублей — средства федерального бюджета. В том числе 490 млн рублей было направлено на реализацию проекта строительства магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле.

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