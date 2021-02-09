Москва, 9 февраля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на заседании 10 февраля обсудит деятельность извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Клод Верлинд. Марионетки

В заседании примут участие депутаты Госдумы, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, представители генеральной прокуратуры, МИД России, Роскомнадзора, МВД.

В соцсетях размещались ролики с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах в январе.

В период несанкционированных митингов в конце января в интернете наблюдалось массовое привлечение несовершеннолетних лиц на данные мероприятия, Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков к митингам.