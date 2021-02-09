Набережные Челны, Татарстан, 9 февраля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Пассажирский микроавтобус загорелся во время движения во вторник, 9 февраля, в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

16.mchs.gov Тушение загоревшегося микроавтобуса

По информации ведомства, инцидент произошёл около 14:50 на Набережночелнинском проспекте возле остановки «Челныгорстрой».

"В движении загорелся микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту №26», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне маршрутки в момент возгорания находились 11 человек, в том числе двое детей. Все они вышли самостоятельно, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что в качестве причины пожара рассматриваются действия злоумышленников. По предварительным данным, двое молодых людей подожгли сиденье микроавтобуса и вышли. Личности предполагаемых поджигателей уже установлены.