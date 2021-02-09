Иран оценил роль России в урегулировании ситуации в Карабахе
Москва, 9 февраля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Тегеран высоко оценивает роль Москвы в прекращении войны в Нагорном Карабахе, из-за которой иранские северные границы находились под угрозой, сообщил 9 февраля председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф в Дипломатической академии МИД России.
Иранский гость добавил, что в Закавказье остаются «спящие угрозы», указав на необходимость «препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе».
Читайте также:Иран считает успешной совместную с Россией борьбу с терроризмом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед Ираном после наступления мира в Нагорном Карабахе (10 ноября 2020 г.) стоит задача выстраивания взаимодействия с Арменией и Азербайджаном в новых геополитических условиях. Непростым моментом является вопрос разблокировки границ, договорённость о которой была подписана 11 января 2021 г. в Москве.