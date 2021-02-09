Ижевск, 9 февраля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. По состоянию на 9 февраля в Удмуртии получили прививки от коронавируса 10 027 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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В числе привитых — более 4 тыс. граждан старше 60 лет.

Полностью завершили вакцинацию двумя компонентами препарата 986 жителей Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 февраля в республику поступит дополнительная партия вакцины от коронавируса в объеме 5,6 тыс. доз. Эта партия препарата будет использоваться для вакцинации организованных коллективов граждан — сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС и УФСИН.

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