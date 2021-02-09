Москва, 9 февраля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В «Газпроме» ожидают, что средняя экспортная цена на газ в 2021 году будет превышать $200 за тысячу кубометров. Об этом 9 февраля заявил журналистам глава финансового департамента компании Александр Иванников.

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«По итогам января мы можем уверенно сказать, что ожидаем среднегодовую цену экспорта газа в 2021 году существенно выше $200», — сказал он.

Иванников отметил, что это более чем на $30 превышает ценовые ориентиры, заложенные в бюджет компании на текущий год.

Напомним, в декабре сообщалось, что бюджет «Газпрома» принят исходя из сценарных условий, при которых экспортная цена на газ будет находиться на уровне $170 за тысячу кубометров.

Накануне в «Газпроме» также сообщили, что ожидают высокого спроса на российский газ в странах Европы в текущем году.