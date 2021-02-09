Киев, 9 февраля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины возобновила следственные действия на крупнейшем украинском металлургическом комбинате страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».

Arcelormittal.com Цех предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог»

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно заявлению пресс-службы, накануне следователи пришли на предприятие для проверки горно-обогатительного производства, а на 9 февраля был запланирован осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Отмечается, что ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия.

В «АрселорМиттал Кривой Рог» подчеркивают, что новый раунд следственных действий связан с делом об уклонении от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015—2019 годах. Компания считает подобные обвинения необоснованными.

ИА REGNUM напоминает, что национальное антикоррупционное бюро в конце декабря 2020 года объявило в розыскбывшего главу государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Следствие считает, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму более 2,2 млрд гривен, которое было доначислено к рентной плате за пользование недрами «АрселорМиттал Кривой Рог», и из-за этого бюджет страны недополучил налогов на указанную сумму.

Дополнительную пикантность этой ситуации придает то, что «АрселорМиттал Кривой Рог» работает в родном городе президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.