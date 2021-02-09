Ярославль, 9 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. 9 февраля отмечается день рождения волейбола. В Ярославле этот вид спорта ассоциируется с командой «Ярославич», ведущей свою историю с 1988 года (в прошлом — «Нефтяник»).

НОТ «Золотое кольцо» Памятник Медведю в Ярославле

День рождения волейбола в городе отметили праздником у скульптуры Медведя на улице Первомайской. Бронзового медведя облачили в форму волейбольного клуба. Члены молодежной команды «Ярославича» «Ярославские медведи» записали поздравление для всех поклонников этого вида спорта.

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«Мы с радостью обозначали очередную важную для города дату. Этим хотели отметить, что в Ярославле есть не только хоккей и футбол, а есть еще и волейбольная команда, символом которой также является медведь. Отрадно было видеть интерес у ребят к действу, которое происходит с памятником медведю. Было много вопросов о том, как шьются костюмы, сколько на это нужно времени и даже о том, как снимают мерки. С радостью ответили на все вопросы и даже показали все костюмы медведя в одноименном музее», — прокомментировала событие президент некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Как говорят в НОТ «Золотое Кольцо», «памятник медведю стал членом молодежной волейбольной команды и принял на себя функции связующего».