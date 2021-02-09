Мадрид, 9 февраля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не знает, «кому верить» из членов правительства Испании: тому, кто говорит, что в стране демократия есть, или тому, кто утверждает обратное. Об этом сообщила газета El Mundo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испанский флаг

«Не знаю, кому верить. Госпоже Гонсалес (министру иностранных дел Испании — прим. ИА REGNUM), которая утверждает, что Испания — пример демократии, или вице-премьеру испанского правительства (Пабло Иглесиасу — прим. ИА REGNUM), который говорит, что (Испания — ред.) далека от нормальной ситуации в демократических вопросах», — заявила Захарова в интервью агентству EFE.

Ранее один из руководителей испанского правительства заявил о ненормальности политической ситуации в Испании, учитывая тот факт, что лидеры движения отделения Каталонии от Испании либо находятся в тюрьме, либо за границей.

Напомним, что вскоре, 14 февраля, в Каталонии состоятся выборы в местный парламент.