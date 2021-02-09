Киев, 9 февраля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В случае вакцинации 10 млн человек из группы риска Украина может получить кредит от Всемирного банка, сообщает министерство финансов страны сегодня, 9 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Согласно источнику, речь идет о проекте «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» при сотрудничестве украинского минфина, минздрава и Всемирного банка. Общая помощь Киеву может составить 90 млн долларов, первый транш (при вакцинации 10 млн человек) предполагается в размере 30 млн долларов.

«Следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

ИА REGNUM напоминает, что вакцинацию от коронавируса на Украине официально планируют начать с середины февраля.

Накануне глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что официальному Киеву нужно приложить «много усилий» для укрепления доверия населения к вакцинации и, дал украинским властям нестандартный совет, вспомнив про Элвиса Пресли.

Также стало известно, что украинское правительство попросило США помочь с подготовкой к проведению вакцинации от COVID-19.

В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский заявил, что все государственные служащие, работающие в определённых сферах, должны обязательно сделать прививку от COVID-19.