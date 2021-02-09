Тула, 9 февраля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Встречу с 13-летним туляком Иваном и его отцом Сергеем Зиминым провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Алексей Дюмин лично поблагодарил подростка за смелый поступок, его родителей он поблагодарил за правильное воспитание сына.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился со школьником, спасшим жизнь человека

«Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик!» — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона вручил Ивану благодарность и компьютер в подарок. Также губернатор подарил подростку свой берет командира Сил специальных операций РФ. Сам Иван намерен в будущем связать свою жизнь с военной профессией, как и его отец.

«Это очень ценная для меня вещь. Силы специальных операций — это подразделение, где служат отважные воины, настоящие мужчины, которые спасают нас от международного терроризма. Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги», — отметил Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января тульский семиклассник на горнолыжном курорте «Красная Поляна» спас сноубордиста, попавшего в снежную яму. Мальчик очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.