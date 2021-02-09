Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Исаакиевский собор и его популярную у туристов колоннаду закрывали от посетителей 9 февраля из-за аварии на электросетях. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Музей был закрыт с 11 часов утра до 17:30 мск.

«(Закрывали) из-за аварии на электрических сетях. Но уже все работы завершены. На 17:30 музей перешёл в штатный режим работы», — уточнили в пресс-службе ГМП.