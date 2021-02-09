Ярославль, 9 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Ученик инженерного ЯНОС-класса ярославского лицея №86 Матвей Кузнецов получил диплом первой степени XVII Балтийского научно-инженерного конкурса. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Матвей Кузнецов

Ярославец стал победителем в секции «Техника» со своей работой «Разработка нового метода анализа вязкости жидкостей».

«Матвей представил не только новый способ изучения жидкостей, но и сконструировал новое оборудование — вискозиметр, позволяющее это сделать. В отличие от существующих зарубежных аналогов прибор отличает точность измерения, скорость получения результата, возможность фиксировать измерения в цифровом варианте, отсутствие необходимости постоянной калибровки прибора и его себестоимость, которая ниже существующих на сегодняшний день образцов в 10−12 раз», — рассказал учитель проектной деятельности лицея № 86 Антон Петров.

Победителей очного этапа XVII Балтийского научно-инженерного конкурса были объявлены в Санкт-Петербурге 8 февраля, в День науки. На стендовой выставке-ярмарке в СПбПУ Петра Великого и Горном Университете были представлены проекты и исследования 130 финалистов в возрасте 13−18 лет.

Юные исследователи и инженеры прибыли в Санкт-Петербург из 34 городов России. На конкурсе были представлены 10 научных направлений— робототехника, экология, биология, химия, физика, техника, программирование, медицина, науки о Земле и математика. Работы участников оценивали более 220 экспертов — представителей научного, учительского, молодежного, международного и бизнес-жюри перед которыми финалисты выступали до 15 раз за день работы выставки-ярмарки.

Большой хрустальный шар «Совершенство как надежда» и главная премия конкурса, а также возможность участия в составе российской команды во всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений учащихся «Regeneron-ISEF 2021» будут вручены авторам 20 лучших проектов. В их число вошла и работа ярославского одиннадцатиклассника.

Помимо основных наград конкурса разработка Матвея Кузнецова была отмечена бизнес-жюри конкурса и спецпремией европейской ассоциации. Для достижения высокого результата Матвей готовил три презентации: для научного и молодежного жюри, а также для специалистов международных корпораций, присутствовавших на конкурсе. Причем для последних доклад был подготовлен на английском языке.

Научным руководителем Матвея выступил заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики ЯРГУ им. Демидова Вадим Алексеев, вдохновителем и куратором проекта был его школьный учитель Антон Петров, а подготовку презентации на английском языке помогал выполнить преподаватель иностранного языка лицея № 86 Сергей Назимов.

Лицеисты за 2,5 года с момента открытия ЯНОС-классов уже не раз доказывали высокий уровень знаний на научно-технических соревнованиях различного уровня. Так в 2020 году ребята вошли в число призеров Балтийского конкурса. Работу педагогического коллектива лицея по повышению уровня знаний и проектной деятельности учащихся поддерживает одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны — ПАО «Славнефть-ЯНОС».