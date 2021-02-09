Курск, 9 февраля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В течение трех ближайших недель Курский городской клинический родильный дом вернется к плановой деятельности и начнет принимать первых рожениц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре снова стало ковидным стационаром. Лечение там прошли более тысячи пациентов с коронавирусом. Было развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19, кислород подведён к 92 койкам, 45 из которых были реанимационными.

Прием пациентов с коронавирусом в роддом сейчас остановлен. Выписывать оставшихся пациентов будут после завершения лечения. Потом в здании проведут необходимые противоэпидемические мероприятия и сделают косметический ремонт. После этого роддом возобновит работу в обычном режиме.