Ворсино, Калужская область, 9 февраля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. На терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области 9 февраля прибыл первый контейнерный поезд, проследовавший из Турции по международному железнодорожному коридору «Баку — Тбилиси — Карс», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на АО «РЖД Логистика».

Arrko.ru На калужскую станцию Ворсино прибыл первый контейнерный поезд из Турции

Поезд, груженый 15 сорокафутовыми контейнерами с бытовой техникой (посудомоечные машины и газовые плиты), отправился со станции Маршандиз (Анкара, Турция) до пограничной станции Ахалкалаки (Грузия), где контейнеры были перегружены с платформ колеи 1435 мм на платформы колеи 1520 мм и далее проследовали через Грузию и Азербайджан до станции назначения в России — Ворсино (Калужская область). Железнодорожное контейнерное сообщение между Турцией и Россией открывает новые возможности по доставке грузов по бесшовному сухопутному маршруту, который обеспечивает безопасность перевозки и высокую скорость.

Отправку контейнерного поезда из Турции в Россию организовали АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») и турецкий логистический оператор Pasifik Eurasia Logistics.