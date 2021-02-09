Тюмень, 9 февраля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Тюменской области готовится к свадьбе необычная пара: невесте исполнилось 90 лет, жениху — 70. Об этом сообщает портал «Открытые НКО» по информации Тюменского совета ветеранов.

Тюменский областной совет ветеранов войны и труда Раиса Степановна и Геннадий Аркадиевич

Будущие молодожёны познакомились в интернете. Случилось так, что в декабре 2020 года к Раисе Степановне из села Нариманово приехали с новогодними поздравлениями сотрудники совета ветеранов. Женщина она очень активная, у неё масса увлечений, и она предложила каким-то образом решить проблему одиночества пожилых людей.

«Мы просьбу услышали, и вскоре на нашем сайте появился раздел «Клуб знакомств». Каждый мог прислать заявку и получить ответ», — пояснили в Тюменском совете ветеранов.

На этом сайте Раиса Степановна познакомилась с Геннадием Аркадиевичем, который стремительно сделал ей предложение. Сейчас совет ветеранов организует свадьбу для жениха и невесты.