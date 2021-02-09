Москва, 9 февраля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание на нарушения при организации и проведении митингов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

ИА REGNUM Задержания на незаконной акции протеста

«Нам важно обеспечить и защитить охрану общественного порядка, общественную безопасность, для того чтобы граждане имели возможность свободно выражать свое мнение, реализовывать конституционное право на то, чтобы свободно проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации», — заявил член комитета Госдумы по госстроительству Олег Быков («Единая Россия»).

По его словам, «в этом смысле концептуальное положение видится в уточнении административной ответственности в сторону ее усиления и альтернативности назначения наказаний».

"Иной подход мы считаем неправильным», — подчеркнул парламентарий.

Вводятся штрафы и за перечисление (передачу) денег или имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе в этих целях перечислять денежные средства или имущество — санкции составят до 200 тыс. рублей.

Одновременно предусматривается усиление ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например, сотрудника полиции или Росгвардии.