Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Спасатели доставили на берег 14 рыбаков, которые 9 февраля оказались на дрейфующей льдине в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели во время учений на льду

Напомним, сообщение о том что в районе форта Серая Лошадь в Ломоносовском районе Ленобласти на льдине дрейфует группа любителей подлёдного лова поступило на пульт дежурного службы «112» в 13:18 мск.

«К месту произошедшего незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Красная горка» на судне на воздушной подушке», — рассказали в пресс-службе.

В 13:55 мск всех рыбаков в целости и сохранности доставили на берег. Жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает.

Напомним, что в Ленинградской области действует запрет выхода на лед до 15 февраля. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.