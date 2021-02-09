Москва, 9 февраля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Все хотят добиться решения проблем от одного человека — Путина. Достаточно посмотреть вчерашнее заседание по науке у президента России, да и многочисленные собрания ученых РАН, происходящие в эпоху COVID-19 онлайн говорят о том же.

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Это невозможно! По одной простой причине: ручное управление устарело. Нельзя в 21-м веке, веке цифры и суперкомпьютеров рассчитывать на царя, Бога или что-то в том же духе.

Во время вчерашнего заседания Владимир Путин настойчиво спрашивал у Антона Силуанова: «Так, где деньги, Зин?» Информация от женщины-ученого из Новосибирска о зарплате в 25 000 против обещанных и как бы положенных по Закону 78−80 тысяч президента, мягко говоря, озадачила. Было видно, что Путин искренне хочет помочь. Он привык все делать сам. Это-то как раз понятно: все ответственные люди эпохи СССР так всегда и поступали. Вспомните хотя бы литературу и Павку Корчагина. «Если не мы, то кто?»

Фронт, передовая, на амбразуру… Это наша терминология. В ковид пригодилась. Даже на мой вопрос о вакцинации — мол, не было же времени на испытания вакцины, а потому, кто поручится, что «Спутник» или другие, в том числе «Модерна» с «Пфайзером», будут работать, если ученые до сих пор не имеют ответа на вопрос, почему антитела после болезни не держатся, почему не возникает устойчивый иммунитет… Так вот, на этот вопрос глава РАН ответил в привычных терминах — «мы на войне, а на войне нет возможности все делать, как в мирное время».

Наша страна «на войне» с 2014 года — со времен санкций. И Путину не позавидуешь. Последняя встреча с журналистами показала — человек устал, хотя честно тянет лямку. Но мы этого словно не замечаем. Мы все просим, я в том числе, дай, сделай, реши! Невозможно! Выше человеческих сил!

Академия наук тоже вынуждена бить челом президенту. Нет собственности, поскольку реформой 2013 года все институты, земли, в том числе сельхозугодья у РАН отобрали. Ими управляют как бы эффективные менеджеры: сначала ФАНО, теперь Министерство образования и науки. Но мы же видим, как управляют. Ученые за свой труд, закончив вузы и защитив диссертации, получают по 25 000 ре, вместо обещанных 200 процентов от средней зарплаты по региону.

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Видите эту картинку? Галактика М 83. Черная дыра. Диаметр 50 тысяч световых лет, в 2−4 раза меньше Млечного пути, нашей Галактики. Но соседка самая близкая, из «другого подъезда дома», так сказать.

Снимок сделан камерой Dark Energy Camera (DECam), созданной для изучения темной энергии. Это, как пишут, «самый четкий и подробный из имеющихся снимок спиральной галактики с перемычкой M 83, известной также как Южная Вертушка».

Как при таком раскладе, как у нас — 25 000 ученому, 40 000 — сантехнику — науку делать и эти самые черные дыры снимать на камеры? У нас и не может быть таких камер, потому что за три копейки можно сделать только раздолбанные «Жигули», но не Мерседес или Бентли! А хотят. Причем, президенту, видимо, докладывают министры и премьеры, что все ОК. Но это ОК — перевод на полставки, чтобы формально соблюсти президентский Указ о 200-х процентах! Это то же, что делал Алексашка Меньшиков, денщик царя Петра: распил и подлог, Потемкинская деревня для царицы, проезжающей вдоль своих границ.

Я не экономист, не политик, я лишь человек, проживший жизнь, и умеющий сравнивать прошлое, настоящее, а также как ученый все той же РАН, делать прогнозы на будущее из имеющихся фактов. Потому что дело ученого — собрать факты, проанализировать их и сделать выводы. А дело чиновника — совсем иное: выполнить в срок поставленную задачу. Любой ценой. Хоть очковтирательством, хоть подгонкой, лишь бы бумага была правильно и в срок составлена. Разные задачи у ученых и чиновников. А президент вынужден их всех слушать и в том самом ручном режиме помогать. Но теперь не 41-й, как гласит поговорка. Надо подходы менять.

Думаю, стоит ужесточить ответственность чиновников за выполнение своей работы. Только представьте себе зарплату высших должностных лиц! А спроса никакого! Ответственности персональной никакой!

Кричат — «О! Снова о Сталине сейчас вспомнит!» Нет, не в этом дело. Не к репрессиям надо, не к ГУЛАГу. Надо просто деньги отнимать у тех управленцев, которые свою зарплату не отрабатывают. И передавать их по назначению, куда не додали. И это отнюдь не булгаковско-шариковское «все взять и поделить», нет! Это не матрос Железняк, это то, что называется, нечестная игра, сокрытие доходов по существу, а не по форме.

Когда я поехала преподавать в Токио русский язык, у меня был четкий контракт. И заработок за месяц равнялся тому, что здесь я получала за год. Но, вернувшись, я полностью заплатила налог, хотя мое родное государство никакого отношения ни к контракту, ни к Японии не имело. И что вы думаете, при расчете пенсии эта немалая цифра как-то была учтена?

Ни в коем случае! Я получила те же 13 000, как и тетя Катя или дядя Паша, которые здесь ничем толком не занимались. Потому что баллы — это фикция. Уравниловка. Вот что такое работа чиновников от Пенсионного фонда. Сами себе они, конечно, не такую зарплату выписывают, и имущество у них огромное.

Вообще чиновничество наше — это спрут, который сосет кровь страны. Запутывает президента, душит нас налогами и штрафами. Но само себе делает исключение. Они могут не работать и получать! Вот так примерно отдельный коммунизм себе и построили.

Тот коммунизм, которого все так ждали в 1980. А вместо него получили олигархов, под себя обустроивших страну и присвоивших народное достояние в виде заводов, газет, пароходов. А масса так и осталась не у дел. Теперь снова вынуждена бить челом. Как при царе Горохе.

Уверена, решение вопроса есть. И оно не на митингах Навального. Этот тоже себе пирог откусить хочет и до власти добраться. Знаю я таких людей. В эпоху Ельцина ходили по квартирам кандидаты в депутаты в потертых штанах, за себя агитировали. Теперь все в Думе сидят, на мерсах ездят, обзавелись парой-тройкой квартир. Для того и лезли во власть.

Прочитала сегодня забавную новость: «У самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом, которая считается самой старой дикой птицей в мире, снова появилось потомство».

Наши управленцы — это своего рода матросы-альбатросы… Я имею в виду, что поматросили и бросили — страну, науку, искусство, образование. А поскольку лишь у одной старой самки альбатроса получилось родить птенца, трудно ожидать сохранения вида, если бы все альбатросы внезапно состарились.

У нас состарились все в РАН, хоть, конечно, говорят об омоложении на сколько-то процентов. У нас состарилась на 100 процентов система управления. У нас даже в центре Москвы годами стоят затянутые тряпками особняки, в которых инфернально красным светом горят вечерами окна подвала. То ли Дьявол правит бал, то ли бомжи развлекаются «красненьким», поставив лампу перед живительным сосудом.

Зачем каждый год перекладывают плитку? Если дом не могут отреставрировать годами? (Кому интересно, это угловое здание на пересечении Калошина переулка и Сивцева Вражка. В ста метрах — здание Президентской поликлиники № 1, где лечатся члены правительства и руководство РАН в том числе). Ответ прост — все тот же распил. Поэтому я очень сочувствую любому президенту страны, «с названьем кратким Русь…»

И от души желаю науке процветания, процветания всем нам и, главное, умения найти то единственно верное решение, которое реализует библейское «мир на Земле и в человецех благоволение».

Без крови, автозаков, революций и тюрем. Только умом и можно жить. С помощью науки управлять, а не документооборота. Все рассчитать и проверить факты. А потом, силой Закона, уметь спросить за неисполнение. Это и будет та Галактика, в которой всем станет комфортно.

И слава Богу, что есть хотя бы организации — как ОНФ, которые помогают президенту плыть в этом бурном море жизни, санкций, мошенников и обманутых жизнью и чиновниками пенсионеров и простых граждан Российской Федерации. Это тяжелая и неблагодарная работа — знаю по себе — но она нужна сегодня, хотя бы как временное подспорье стране.