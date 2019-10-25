Ярославль, 9 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В бюджете «Яргорэлектротранса» не хватает средств на закупку новых троллейбусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора «ЯрГЭТ».

City-yaroslavl.ru Троллейбус

Как пояснил глава «Яргорэлектротранса» депутатам муниципалитета Ярославля, закупка нового электротранспорта возможна только при федеральном софинансировании. Как ранее сообщало ИА REGNUM «Яргорэлектротранс» должен был получить 80 миллионов рублей при заключении инвестиционного соглашения, в результате которого территория бывшего троллейбусного депо №1 была отдана под жилую застройку. По версии главы «ЯрГЭТ» средств, которые городу выделил инвестор, на новый транспорт не хватит.

«С закупками пока дела обстоят плохо. «Перспектива» свое обещание сдержала — деньги у нас есть, а потратить мы не можем. Я объехал все заводы, которые у нас изготавливают троллейбусы. И в Уфе был, и здесь. Всего на 7 заводах. К сожалению, ни в этом году, ни в прошлом мы не попали в государственную программу, которая предоставляет субсидии. Сейчас будем готовиться в 2021 году — подавать все документы, чтобы попасть в одну из программ и получить льготы на приобретение данных транспортных средств. А покупать транспортные средства за 18 и выше миллионов — я считаю, что это нецелесообразно, — заявил депутатам директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

В мэрии Ярославля разъяснили, что в последние два года город уже пытался получить федеральное финансирование, но этого сделать не получалось.

«Это федеральная программа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», это программа Минтранса по обновлению подвижного состава. Мы подавали заявку и в 2019 году на 2020-ый, в 2020-м на 2021-ый. Соответственно в этом году мы также будем подавать заявку на получение субсидии. Заявка формируется на уровне региона, на уровне правительства Ярославской области, но подается именно от муниципального образования, от города Ярославля. Мы заявляемся и на приобретение троллейбусов, и на приобретение автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. По критериям у нас в этом году будет улучшение показателей, в этом году у нас шансов больше, чтобы пройти», — предположил начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Чиновник добавил, что при условии одобрении заявки Ярославля Минтрансом реальная закупка может состояться только в 2022 году. При этом представитель мэрии никак не комментировал заявление главы «Яргорэлектротранса», что предприятие получило деньги на обновление подвижного состава по инвестиционному соглашению с застройщиком, получившим территорию бывшего депо №1 под жилую застройку.