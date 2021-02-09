Москва, 9 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Алматы, Баку, Ереван и Дели. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

"Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия) а также увеличивает частоту полётов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, компания возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.

Продажа билетов по этим направлениям уже открыта на сайте компании.