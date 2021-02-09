«Аэрофлот» возобновил полёты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Индию
Москва, 9 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Алматы, Баку, Ереван и Дели. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»
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"Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия) а также увеличивает частоту полётов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, компания возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.
Продажа билетов по этим направлениям уже открыта на сайте компании.