Москва, 9 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Волатильность в валютном секторе снижается по мере того, как утихает ралли в нефти и иных активах, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Рубль сегодня, 9 февраля, слегка укрепляется, но ажиотажа или повышенного оптимизма здесь уже нет.

Доллар днем торгуется по 74,04 руб. и может пока встать в границах 74−75 руб. При нефти около $60,50 за баррель Brent это нормальные значения.

Другое дело, что ралли в сырье выглядит чрезмерным и все больше походит на «пузырь». Евро стоит 89,62 руб. и может балансировать в диапазоне 89,50−91,00 руб.

Рынкам капитала может потребоваться время для стабилизации курсов, внутри которого курсы еще могут резко менять направление движения», — считает эксперт.

Читайте также: Спрос на рубль может повысить Минфин РФ — аналитик