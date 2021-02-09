Калуга, 9 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Калуге 9 февраля на железнодорожном вокзале судебные приставы совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте организовали информационное мероприятие в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах», сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области На вокзале пассажиры узнали у судебных приставов о своих долгах

В главном фойе вокзала на организованном мобильном пункте судебные приставы и сотрудники полиции призвали пассажиров проверить себя на предмет задолженностей, рассказали о способах узнать о долгах и оплатить их с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП», предупреждали о правовых последствиях неуплаты задолженностей, а также консультировали по вопросам, входящим в компетенцию ведомств. За несколько часов мероприятия судебные приставы проверили на предмет наличия задолженностей и проконсультировали десятки граждан, а также их родных и близких, причём несколько из них на месте оплатили долги по штрафам ГИБДД с помощью платежного терминала. Также сотрудники обоих ведомств раздали порядка 150 листовок, содержащих полезную информацию об электронных сервисах Службы судебных приставов, возможностях портала Госуслуг и последствиях неуплаты долгов.

Потенциал вокзала с точки зрения информирования населения достаточно велик, ведь ежедневно через «ворота города» проходит до нескольких тысяч пассажиров. Кроме того, акция была рассчитана и на многочисленный обслуживающий персонал: работников вокзала, предприятий торговли, водителей такси и маршрутных автобусов, которым также предлагалось проверить себя на предмет наличия задолженностей.