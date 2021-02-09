Кострома, 9 февраля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Костромские онкологи вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара провели уникальную операцию на головном мозге обезьяны, сообщает Первый канал.

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии Российской академии медицинских наук Медики проводят уникальную операцию на мозге примата

Операция проходила в научно-исследовательском институте медицинской приматологии Российской академии медицинских наук в Сочи. В эксперименте участвовал главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян, его заместитель по анестезиологии и реанимации Юлия Побединцева, а также врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Филимонов.

Суть медицинского эксперимента заключалась в том, чтобы отключить мозг обезьяны от системы кровоснабжения и направить на опухоль в мозге колоссальную дозу химического препарата. В случае, если бы мозг животного не отключили от кровоснабжения, подобная доза радиации уничтожила бы его организм.

Только на обезьяне можно определить, насколько химиопрепарат действует на когнитивные функции головного мозга, потому что на других животных это понять сложно. Обезьяну можно обучить определенным навыкам и проверить эти навыки до и после начала эксперимента, — рассказал директор НИИ медицинской приматологии Сергей Орлов.

Полученный «острый» опыт признан успешным, но требуется дальнейшее изучение влияния высокодозной химиотерапии на клетки организма и на работу головного мозга, — прокомментировал результаты операции Владимир Унгурян.

По информации врачей, прооперированный примат вида гамадрил в настоящее время чувствует себя удовлетворительно. Медики планируют навестить пациента в научно-исследовательском институте медицинской приматологии позднее, чтобы отследить его состояние. Выводы, сделанные после операции, лягут в основу новых научных изысканий и помогут в лечении злокачественных опухолей мозга людей.