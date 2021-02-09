Москва, 9 февраля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Санкции, которые ряд стран вводит в отношении сотрудников администрации президента России, являются глупостью. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

«Вы знаете, что в своей санкционной истерике многие страны дошли до того, что объявили санкции против руководства администрации (президента России — прим. ИА REGNUM). Конечно, это не чем иным, как глупостью назвать невозможно», — сказал он, таким образом комментируя шутливый рассказ президента РФ Владимира Путина про то, что некоторые его знакомые обижаются, что, несмотря на близость к российскому лидеру, они до сих пор не внесены в санкционные списки.

«Что касается слов президента, вы понимаете, что это такая фигура речи», — также отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что многие работники администрации российского президента часто шутят и говорят, что им неудобно, когда руководство администрации главы государства попадают по действие санкций, а они — нет.

При этом он уточнил, что санкции являются обоюдоострым оружием, бьющим не только по тем, в отношении кого они вводятся, но и по интересам вводящих рестрикции.

«Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции — это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше», — добавил Песков.