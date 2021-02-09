Москва, 9 февраля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Таиланда не собираются отменять 14-дневный карантин для иностранных туристов даже, если у них есть документы от том, что они вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил глава Департамента по контролю за инфекционными заболеваниями (DDC) Опас Карнкавинпонг, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река Чао Прайя. Бангкок, Тайланд

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По словам Карнкавинпонга, главная причина — отсутствие доказательств того, что какие-либо вакцины полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19 от человека к человеку.

«Достаточной информации о том, что туристы с прививкой от коронавирусом, не будут заражать других, нет», — отметил представить DDC. Таким образом, самоизоляция для иностранцев остаётся в Таиланде обязательной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Таиланд рассчитывает привлечь на отдых в страну порядка 5 млн иностранных туристов.

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