Мурманск, 9 февраля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 10 553 человека. Полностью завершил курс вакцинации 1 401 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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По данным штаба, свободная запись на прививку от коронавируса запущена на портале «Госуслуги» и региональном портале 18 января. Онлайн-талонами уже воспользовались 2 918 человек. Из них: через портал «Госуслуги» — 1 864, через региональный портал — 1 054 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области был выявлен 141 носитель коронавируса.