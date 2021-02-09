Москва, 9 февраля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Введение детского корпуса при Центре онкологии им. Н. Н. Блохина является большим благом, однако в России подобных центров недостаточно, в Госдуме работают над увеличением финансирования такого направления, как борьба с онкологией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил глава профильной рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья, гематолог, доктор медицинских наук, профессор Валерий Елыкомов («Единая Россия»).

Уильям Бугеро. Молитва (фрагмент). 1867

«Большое благо, что отдельный детский корпус при Центре онкологии им. Н. Н. Блохина построен и с февраля начнется его работа. Это хорошая новость для педиатров страны и детей с онко‑ и онкогематологическими заболеваниями», — заявил Елыкомов.

Детский корпус входит в состав Центра им. Блохина, в которой входит пять институтов.

«Корпус начали строить в 90-е годы. И все помнят, что это был сложный период, контракты на строительство расторгались, денежных средств было недостаточно», — напомнил он.

Парламентарий обратил внимание на то, что Россия отличается по результатам лечения детской онкологии от всего мира.

«По статистике 4,5 тыс. детей и 620 тыс. взрослых с онкологией в год лечатся в нашей стране. По результатам лечения — 82% выживаемость у детей. Это результат мировых стандартов, учитывая то, что у нас медицинская помощь оказывается бесплатно, бесплатно предоставляются лекарства, не как в других странах, где требуется оплата от пациентов», — привел данные депутат Госдумы.

Центры в регионах

Центры для лечения онкологии нужны во всех регионах, уверен депутат Госдумы Елыкомов.

«Для того, чтобы лечить детей необходимо оснащение, технические средства, такие как компьютерный томограф, МРТ, молекулярно-генетическое консультирование, тесты, процедуры трансплантации костного мозга и другое. Силами регионов это воплотить сложно, однако центры нужны», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что программа «Детство» предусматривает строительство укомплектованных центров в таких городах как Воронеж, Казань, Москва, Ростов, Уфа.

«Сейчас проводится 800 трансплантаций в год. Только в Центре имени Димы Рогачева проводится 250 трансплантаций. Центры нужны. К 2022 году увеличится число трансплантаций, которые нужно делать в укомплектованных и современных медицинских центрах», — добавил депутат.

Финансирование

Госдума планомерно работает над повышением финансирования на оказание помощи больным онкологией.

«Работа в Государственной думе была целенаправленной. В рамках работы комитета Госдумы по охране здоровья мною, членом данного комитета, была создана рабочая группа по онкологии, онкогематологии и трансплантации, одним из результатов работы которой стало включение раздела «Онкогематологии» в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», — сказал депутат Госдумы Елыкомов.

Он также обратил внимание на то, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила включить в нацпроект «Здравоохранение» и в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» отдельный раздел «Детская онкология», а также создать опорные центры детской онкологии/гематологии на базе федеральных и региональных центров, кроме того, под «Детскую онкологию» должно быть выделено финансирование.

«Работа идёт, большое спасибо ей за это», — сказал парламентарий.

Лекарственное обеспечение

Депутат Госдумы Елыкомов напомнил, что ранее, когда нужных препаратов для лечения больных онкологией в стране не было и в стране не производились, применялись отдельные решения правительства для обеспечения необходимой потребности в закупке из других стран.

«Новый порядок оказания помощи детям с онкозаболеваниями включает назначение конкретных лекарственных средств. Они также включают врачей-хирургов и радиологов, которые работают в области ядерной медицины и детских врачей онкологов и онкогематологов, которые лечат, применяя химиотерапию», — отметил парламентарий.

Кроме того, указал он, фонд «Круг жизни», который пополняется за счёт налогов, также обеспечивает помощь в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов.

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