Алушта, Крым, 9 февраля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В крымской Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города водохранилище будет введен график подачи воды. Об этом 9 февраля сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По её словам, суточный приток составляет в среднем 20 тыс. кубометров, расход также 20 тыс. кубометров. Запас воды не растет.

«Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00», — написала она на своей странице в Facebook.

Он уточнила, что в настоящее время в Изобильненском водохранилище находится 2,8 млн кубических метров воды (полный объем — около 12,7 млн кубометров).

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года в Крыму обострилась ситуация с пресной водой — из-за маловодья и засухи резко сократились запасы в водохранилищах. На решение проблемы с водой в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 50 млрд рублей.

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