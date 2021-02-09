Вильфанд анонсировал пересмотр температурных норм
Москва, 9 февраля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В 2021 году учёные сделают перерасчёт норм температуры воздуха и возьмут для этого за основу период с 1991 по 2020 годы. Об этом 9 февраля в ходе онлайн-конференции в Москве сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, при расчёте температурных аномалий используются базовые периоды.
«Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой — 1961−1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991−2020 годов», — сказал он.
Также Вильфанд уточнил, что после такого перерасчёта аномальные значения температуры воздуха будут выглядеть по-другому и не будут такими большими, какими они являются в настоящее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице России 9 февраля ожидается температура воздуха до — 13 °C, к вечеру — снег с метелью.