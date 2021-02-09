Москва, 9 февраля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В 2021 году учёные сделают перерасчёт норм температуры воздуха и возьмут для этого за основу период с 1991 по 2020 годы. Об этом 9 февраля в ходе онлайн-конференции в Москве сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

По словам синоптика, при расчёте температурных аномалий используются базовые периоды.

«Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой — 1961−1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991−2020 годов», — сказал он.

Также Вильфанд уточнил, что после такого перерасчёта аномальные значения температуры воздуха будут выглядеть по-другому и не будут такими большими, какими они являются в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице России 9 февраля ожидается температура воздуха до — 13 °C, к вечеру — снег с метелью.