Москва, 9 февраля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Европейский регулятор действительно завершил консультацию разработчиков «Спутника V», сделанного в отечественном центре им. Гамалеи. Однако о победных реляциях говорить еще слишком рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

05.rospotrebnadzor.ru Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

«Механизм таков, что европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сперва консультирует разработчиков вакцины (что пока и было сделано). Только после этого центр им. Гамалеи имеет право подать заявку на регистрацию в ЕС.

Причем, эту заявку еще надо соответствующе подготовить (в EMA заявили, что самой заявки пока не получали). После чего заявка будет рассматриваться, и по итогам этого рассмотрения будет приниматься решение о регистрации или отказе в ней.

Время рассмотрения заявки определяется самой EMA и может быть достаточно продолжительным. То есть до окончательной регистрации российской вакцины международными организациями, что сделало бы её полностью легитимной, может оказаться еще очень далеко.

Учитывая крайне острую конкуренцию между разработчиками вакцины (а среди них, напомним, Pfizer и BioNTec, Moderna, Astra Zeneca и большое количество компаний из Юго-Восточной Азии), вполне может оказаться, что официальная регистрация отечественного «Спутника V» несколько затянется.

Недаром сейчас из общего объема используемых в мире вакцин (при всем несовершенстве многих) на российскую вакцину приходится всего около 3%.

С другой стороны, как только отечественная вакцина получит официальное одобрение, ей будет открыт путь к широкому использованию в государствах, где проблема пандемии коронавируса стоит наиболее остро», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС.

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