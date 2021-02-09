Курган, 9 февраля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области предупредил чиновников о жестких мерах к виновникам некачественного бесплатного питания в школах региона. Об этом он написал в своём аккаунте сети Instagram.

Www.instagram.com/shumkov_vm/ Screenshot

«Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу», — пригрозил курганский губернатор.

Вадим Шумков отметил, что в региональном департаменте образования открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Тюменской области прокуратура выясняет, каким образом в бесплатные обеды учеников лицея № 34 Тюмени попало просроченное молоко.