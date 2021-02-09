Ново-Огарево, Московская область, 9 февраля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В России растёт число обращений в суды. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

«В прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», — заявил Путин.

При этом, по его словам, в период пандемии качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться.